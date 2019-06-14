Малышева отказалась обсуждать программу о детях-кретинах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущая Елена Малышева высказалась насчет критики выпуска программы "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей. Журналисту RNS она порекомендовала ознакомиться с первоисточником, а потом делать выводы.

"Пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?" – ответила она.

"А потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы", – уточнила Малышева.

Зрители негативно отреагировали на эпизод передачи под названием "Мой ребенок – идиот" и тему "Откуда берутся дети-кретины". В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Малышева сказала, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана". Она также посоветовала посмотреть программу.

"Там вообще ничего подобного нет. Вы все стали жертвами обмана", – заявила ведущая.

Ассоциация "Аутизм-регионы" сочла такую лексику в отношении больных недопустимой. Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова пояснила, что для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используются иные термины. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал термин "кретин" устаревшим, но допустимым.

Детский психиатр Алексей Каротам полагает, что термин "идиотия" не оскорбление. Если не называть болезнь болезнью, она не перестает существовать, подчеркнул он.

Со специалистом согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов. Он добавил, что эти термины являются медицинскими.

Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что у Малышевой не было цели обидеть людей с ментальной инвалидностью. Она заметила, что медицинские термины в повседневности могут звучать обидно, однако это ничего не значит.

"Приведу, как пример, слово "слепой". Для инвалидов по зрению оно несет крайне негативную коннотацию, гораздо предпочтительнее термин "незрячий". Но в медицинской литературе и нормативных актах используются именно слова "слепой и слепота", – цитирует ее РИА Новости.

Гурцкая добавила, что хорошо знает телеведущую. Она высоко ценит Малышеву как профессионала и искреннего, доброго человека, готового помогать детям-инвалидам.