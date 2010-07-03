Елена Малышева рассказала о спасении от рака кишечника

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Телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что три года назад ей удалили предраковый полип кишечника.

По словам Малышевой, нарост был обнаружен у нее во время колоноскопии. "Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет", – приводит слова Малышевой портал "Дни.ру".

Врач подчеркнула, что у онкологических заболеваний не бывает симптомов на начальной стадии, "если они появились, то значит, что процесс зашел очень далеко".

Ранее Малышева поделилась упражнениями для "потрясающего секса". В частности, она посоветовала устраивать свидания в спортзале.