Полиция начала проверку после угрозы мужчины взорвать главк МВД по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники полиции проводят проверку после звонка неизвестного мужчины, угрожавшего взорвать здание Главного управления МВД России по городу из-за отказа "пробить" ему телефонные номера знакомых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

"В полицию поступило сообщение от неизвестного гражданина, который сообщил, что не может дозвониться своим знакомым и хочет "пробить" их номера телефонов. После того как он услышал, что сотрудники такие услуги не предоставляют, звонивший угрожал взорвать здание на улице Петровке, доме 38 и нецензурно выражался", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, после угроз неизвестный бросил трубку. Собеседник агентства уточнил, что у здания не обнаружили взрывного устройства.

В августе сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину по подозрению в телефонном терроризме. Полицейским поступило сообщение о минировании дошкольного учреждения. По всем адресам были направлены оперативные службы. В общей сложности они обследовали 256 детских садов. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

Ранее Басманный районный суд приговорил 36-летнюю уроженку Пермского края к трем годам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании Курского вокзала. Это произошло в апреле 2019 года.

