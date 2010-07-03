Полиция и ФСБ задержали мужчину, который "заминировал" 256 детских садов

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Полиция и ФСБ задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Юрия Титова.

Он рассказал, что полицейским поступило сообщение о минировании дошкольного учреждения. По всем адресам были направлены оперативные службы.

В общей сложности они обследовали 256 детских садов. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

В ходе розыска правоохранители в проезде Дежнева задержали 48-летнего приезжего. Отмечается, что он был неоднократно судим.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Басманный районный суд приговорил 36-летнюю уроженку Пермского края к трем годам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании Курского вокзала. Это произошло в апреле 2019 года.

