Женщина получила три года колонии за ложное сообщение о минировании вокзала

11:53
11:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Басманный районный суд приговорил 36-летнюю уроженку Пермского края к трем годам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании Курского вокзала, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в апреле 2019 года. Следствие установило, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в службу "112" из хулиганских побуждений. Нарушительницу признали виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.
В результате звонка пассажиров эвакуировали, а здание вокзала обследовали правоохранительные органы. Отмечается, что ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Угроза ни в одном случае не подтвердилась.
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