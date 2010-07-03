Женщина получила три года колонии за ложное сообщение о минировании вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Басманный районный суд приговорил 36-летнюю уроженку Пермского края к трем годам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании Курского вокзала, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Следствие установило, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в службу "112" из хулиганских побуждений. Нарушительницу признали виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.

В результате звонка пассажиров эвакуировали, а здание вокзала обследовали правоохранительные органы. Отмечается, что ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Угроза ни в одном случае не подтвердилась.