Появились сообщения о минировании ТРЦ "Мега Белая дача"

Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев

После анонимного звонка стало известно о минировании торгово-развлекательного центра "Мега" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"От неизвестного поступило сообщение о минировании торгового центра "Мега Белая дача" в Котельниках", – рассказал источник.

Сообщается, что была произведена немедленная эвакуация посетителей и работников ТРЦ.

"Из здания торгового центра эвакуированы 5 тысяч человек, в том числе 100 детей", – отметили в ведомстве.

На данный момент помещения проверяют сотрудники полиции. Задействовано три кинологических расчета.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в метро "Ховрино". Позднее в правоохранительных органах рассказали, что не обнаружили на станции опасных предметов.