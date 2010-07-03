Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции "Ховрино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва на станции метро "Ховрино" в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Анонимное сообщение поступило в администрацию метрополитена. Пока станция работает в штатном режиме.

Накануне неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" и БЦ Manhattan в Москве. Там пришлось эвакуировать людей.

Еще раньше сообщалось о "минировании" станции метро "Тверская" и аэропорта Домодедово. В обоих случаях сотрудники оперативных служб не нашли взрывных устройств.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.