Неизвестный сообщил о "минировании" здания ВШЭ

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Здание Высшей школы экономики проверяли после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным сотрудников вуза, к ним на электронный адрес пришло сообщение о том, что на территории учебного корпуса ВШЭ на Мясницкой улице якобы заложена бомба.

На место ЧП были вызваны специальные службы. По результатам проверки выяснилось, что информация о бомбе оказалась ложной. В настоящее время идет восстановление работы подразделений университета.

Эвакуация сотрудников и учащихся из здания прошла в штатном режиме, всего было выведено порядка 300 человек. Пострадавших нет.

8 июля неизвестный сообщил о "минировании" станции метро "Тверская". В ходе проверки сотрудники оперативных служб не нашли взрывного устройства. Одним днем ранее сотрудники экстренных служб проверяли аэропорт Домодедово. Эвакуация в воздушной гавани не проводилась. Информация о бомбе также не подтвердилась.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

