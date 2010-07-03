Неизвестный сообщил о минировании станции метро "Тверская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о минировании станции метро "Тверская", сообщает ТАСС.

Об угрозе взрыва на станции предупредил неизвестный. Сейчас станцию обследуют кинологи с собаками. Метро работает в штатном режиме.

Источник агентства также рассказал, что по адресу: Тверская улица, дом 12, строение 2, сотрудники оперативных служб не нашли взрывного устройства.

Ранее неизвестный сообщил о минировании этого здания, где находится музей издателя Ивана Сытина.

В воскресенье, 7 июля, неизвестный сообщил о минировании Домодедова и двух самолетов. Эвакуация в воздушной гавани не проводилась.

Столичный аэропорт Шереметьево также проверяли из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Информация о бомбах не подтвердилась.