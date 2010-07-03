Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" и БЦ Manhattan в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва по двум адресам: улица Земляной Вал, дом № 33, где располагается торговый центр "Атриум" и улица Нижняя Красносельская, дом № 35, стр. 9, где находится бизнес-центр Manhattan", – рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте находятся представители экстренных служб города. Полиция оцепила здание, происходит эвакуация людей.

8 июля неизвестный сообщил о "минировании" станции метро "Тверская". В ходе проверки сотрудники оперативных служб не нашли взрывного устройства. Одним днем ранее сотрудники экстренных служб проверяли аэропорт Домодедово. Эвакуация в воздушной гавани не проводилась. Информация о бомбе также не подтвердилась.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

