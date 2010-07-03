Опасных предметов на станции метро "Ховрино" не обнаружено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Опасных предметов на станции метро "Ховрино" не обнаружили. Экстренные службы тщательно обследовали станцию после сообщения об угрозе взрыва, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"Опасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено", – заявил собеседник агентства. По его словам, станция метро "Ховрино" работает в штатном режиме.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции метро "Ховрино". Анонимный сигнал поступил в администрацию столичной подземки. В настоящее время полиция устанавливает личность звонившего.

Анонимные сообщения о "минировании" различных объектов в столичном регионе стали поступать с начала февраля 2019 года. Экстренным службам пришлось проводить эвакуацию в школах и вузах, а также в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

В частности, в начале июля кинологи с собаками проверяли станцию метро "Тверская" после сообщения о "минировании". Угроза взрыва не подтвердилась, сотрудники оперативных служб не нашли никаких опасных устройств.