Опасных предметов на станции метро "Ховрино" не обнаружено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Опасных предметов на станции метро "Ховрино" не обнаружили. Экстренные службы тщательно обследовали станцию после сообщения об угрозе взрыва, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
"Опасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено", – заявил собеседник агентства. По его словам, станция метро "Ховрино" работает в штатном режиме.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции метро "Ховрино". Анонимный сигнал поступил в администрацию столичной подземки. В настоящее время полиция устанавливает личность звонившего.
Анонимные сообщения о "минировании" различных объектов в столичном регионе стали поступать с начала февраля 2019 года. Экстренным службам пришлось проводить эвакуацию в школах и вузах, а также в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.
В частности, в начале июля кинологи с собаками проверяли станцию метро "Тверская" после сообщения о "минировании". Угроза взрыва не подтвердилась, сотрудники оперативных служб не нашли никаких опасных устройств.
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