В двух районных судах столицы идет эвакуация из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В зданиях Тверского и Мещанского районных судов столицы ведется эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-служб инстанций.

Угрозы взрыва поступали и в Пресненский суд. "Информация не подтвердилась", – рассказала журналистам пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в метро "Ховрино". Позднее в правоохранительных органах рассказали, что не обнаружили на станции опасных предметов.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

