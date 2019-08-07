В двух районных судах столицы идет эвакуация из-за угрозы взрыва

14:47 (обновлено 07.08.2019 15:21)
14:47
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В зданиях Тверского и Мещанского районных судов столицы ведется эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-служб инстанций.
Угрозы взрыва поступали и в Пресненский суд. "Информация не подтвердилась", – рассказала журналистам пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в метро "Ховрино". Позднее в правоохранительных органах рассказали, что не обнаружили на станции опасных предметов.
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.
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