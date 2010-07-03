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Происшествия

09:21

Полиция задержала жителя Каширы за ложное сообщение о теракте

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину в городском округе Кашира за заведомо ложное сообщение о якобы готовящемся теракте, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

"Установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную службу "112" и сообщил о том, что якобы существует угроза на одной из железнодорожных станций городского округа Кашира", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяны Петровой.

По ее словам, информацию проверили, но представляющую опасность предметов не нашли.

В отношении мужчины возбудили дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". За это может грозить до восьми лет лишения свободы.

В августе сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину по подозрению в телефонном терроризме. Полицейским поступило сообщение о минировании дошкольного учреждения. По всем адресам были направлены оперативные службы. В общей сложности они обследовали 256 детских садов. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

Ранее Басманный районный суд приговорил 36-летнюю уроженку Пермского края к трем годам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании Курского вокзала. Это произошло в апреле 2019 года.

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