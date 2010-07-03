Задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи задержали во Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах судье Мосгорсуда. Об этом говорится на сайте СК РФ.

На него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.

"Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста, изобличив его в совершении противоправного деяния. В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый – Евгений Ерзунов – был задержан перед вылетом за границу", – сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Москву доставлены двое мужчин, которые призывали в интернете к расправе над московским судьей. Подозреваемых привезли в здание Следственного комитета России и допросили.

Задержанного Алексея Вересова доставили в Следственный комитет России из Удмуртии для дачи показаний. Ранее судимый 46-летний мужчина публично призывал к экстремистской деятельности. Второй задержанный – 41-летний Сергей Половец – напрямую угрожал убийством судье Московского городского суда.

СК не называет имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, и не уточняет, с чем они были связаны.

