Угрожавших должникам лжеколлекторов задержали в Подмосковье

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Сотрудники полиции по Московской области задержали двоих жителей Северо-Кавказского федерального округа по подозрению в вандализме и самоуправстве.

Установлено, что злоумышленники, представляясь работниками коллекторского агентства, угрожали мужчине расправой из-за неуплаты долга по кредитному обязательству.

Кроме того, они нанесли надписи с оскорблениями в адрес должников на стенах домов, рассказали в пресс-службе МВД. Следственное управление возбудило уголовные дела.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций. Отмечается, что они могут быть причастны к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что столичное коллекторское агентство заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание психологического давления на жительницу Кемерова.