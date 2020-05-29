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Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства" и пообещал взять ситуацию с беспорядками под контроль, если город не справится с этим самостоятельно, передает RT.

"Я не могу стоять в стороне и просто смотреть на то, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый мэр, левый радикал Джейкоб Фрей, возьмет эту ситуацию в городе под контроль, либо я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как нужно", – заявил американски лидер.

По словам президента, "эти бандиты" оскверняют память Джорджа Флойда. Трамп также сообщил, что сказал губернатору Миннесоты Тиму Уолзу, что военные в его распоряжении.

В США смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала протесты на улицах и в Сети. Мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Дональд Трамп поручил ускорить расследование этого инцидента.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр города попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.

Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.

На произошедшее также отреагировали деятели искусства, среди них режиссер Джим Джармуш и Сара Джессика Паркер, известная по сериалу "Секс в большом городе". Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала смерть задержанного преступлением. На акции протеста вышли сотни жителей Миннеаполиса.