Трамп подверг критике CNN из-за обвинений в адрес России

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Фото: AP/TASS/Alex Brandon
Президент Дональд Трамп обрушился с критикой на CNN после обвинений России в причастности к беспорядкам в США. Об этом американский лидер написал в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Снова – здорово. Лживые новости от CNN, которые обвиняют Россию. Они немощные неудачники с очень плохими рейтингами!", – выразил мнение Трамп.
Американский президент не уточнил, о каких материалах идет речь. При этом ранее в эфире CNN бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал предположил, что РФ может быть причастна к беспорядкам в США. В качестве аргумента он заявил, что российские агенты на американских выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".
В США смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала протесты на улицах и в Сети. Мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники. После этого мужчина умер в реанимации.
Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили. Одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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