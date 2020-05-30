Трамп и Меркель поспорили из-за "Северного потока – 2" – СМИ

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Разногласия по поводу "Серверного потока-2" обернулись горячим спором между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В материале говорится, что во время телефонного разговора, который состоялся ранее на этой неделе, Меркель и Трамп также не сошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и КНР.

Официальные представители США и Германии не прокомментировали данные сообщения.

Посол США в Германии Ричард Гренелл ранее рассказал, что конгресс может принять новые санкции против проекта "Северный поток – 2". Он уточнил, что главной задачей новых ограничений будут сложности, связанные с вводом трубы в эксплуатацию. Однако посол не пояснил, какие именно санкции и ограничения примет американская администрация.

Также Гренелл обратился к Берлину, чтобы он пересмотрел политику в отношении РФ. Посол подчеркнул, что пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна сотрудничать с российской стороной.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство.

В свою очередь в администрации президента РФ шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции.