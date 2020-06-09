Рябков заявил об отсутствии позитивной повестки в отношениях РФ и США

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в отношениях между Россией и США на данный момент позитивной повестки нет. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас в отношениях в настоящий момент нет позитивной повестки дня, поэтому я считаю, что после нескольких раундов взлетов и падений мы достигли взаимного разочарования", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, между странами утеряно доверие и уверенность друг в друге. В Вашингтоне последовательно считают Россию источником проблем, а не союзником на международной арене.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что США активно реализуют внешнюю политику через санкции.

Ранее в сенат США внесли законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2", которым занимается российская компания "Газпром". Документ призван уточнить и расширить существующие санкции. Его поддержали пять сенаторов от обеих партий.

Кроме того, бывший советник американского экс-президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Москва может быть причастна к текущим протестам в США, которые начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые высказывания подобного толка являются провокацией.

