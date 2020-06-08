Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за российского газа

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Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия предала Евросоюз, не отказавшись от сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток – 2", передает News.ru.

"Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия – член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России", – сказал политик.

По его словам, Берлин становится более подверженным влиянию Москвы, "привязывая свою промышленную мощь". Он заявил, что сейчас они должны поддержать санкционный режим США и добиться того, чтобы проект "Северный поток – 2" не был завершен.

"Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой", – заявил Кавчински.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут участие в строительстве, корабли и страховые компании, предоставляющие услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

