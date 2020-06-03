Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"

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Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома". Об этом сообщает РИА Новости.

"Правила ясны и одинаковы для всех, однако "Газпром" несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому нами расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил против "Газпрома" уголовное дело", – сообщил глава UOKiK Томаш Хростный.

Он подчеркнул, что компании может грозить штраф в размере 50 миллионов евро за непредоставление информации по "Северному потоку – 2" и отказ в сотрудничестве.

В 2018 году антимонопольное ведомство Польши предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток – 2" – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства.

Официальный представитель компании – оператора проекта AG Йенс Мюллер отметил, что заявления польского антимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта.

В начале 2020 года польский комитет обратился в "Газпром" с просьбой предоставить контракты, заключенные "дочкой" "Газпрома" с остальными компаниями, участвующими в разбирательстве. В UOKiK заявили, что документы так и не получили.

В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

