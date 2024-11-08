Глава ЕК фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель не смогли прямо ответить на вопрос журналистов, сможет ли ЕС продолжать поддержку Украины в случае прекращения помощи со стороны США.

Фон дер Ляйен в своем ответе упомянула про макрофинансовую помощь Киеву на 50 миллиардов евро в виде Фонда Украины, а также в очередной раз напомнила о кредите Киеву от стран G7 на 50 миллиардов долларов. По ее мнению, этого должно хватать на поддержку Украины до 2026 года.

"Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но глобальному порядку, она наращивает сотрудничество с такими странами как Иран, КНДР и Китаем", – приводит РИА Новости слова главы ЕК.

Мишель, в свою очередь, также уклонилась от прямого ответа, заявив лишь, что если ЕС пошлет сигнал России о своей слабости, то он будет воспринят другими странами как "возможность нарушать международное право".

Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Будапеште продлили миссию по подготовке украинской армии на два года с бюджетом 409 миллионов евро.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. Если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро, уточнил он.