Politico: в Европе боятся, что Трамп в случае победы прекратит помогать Украине

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Страны Европы опасаются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на дипломата одного из европейских государств.

По словам политика, ЕС серьезно воспринимает слова экс-президента Штатов о прекращении конфликта в течение 24 часов.

План Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, сообщил ранее напарник политика по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае, если новым главой Белого дома станет Трамп, признал и украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что Киеву без поддержки со стороны США будет "крайне сложно".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

