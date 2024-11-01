Лавров заявил, что результат выборов в США не повлияет на их русофобский курс

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Результат президентских выборов в США не повлияет на изменение их русофобского курса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

Министр напомнил, что администрация экс-президента Америки Дональда Трампа в свое время ввела самое большое по сравнению с предшественниками количество антироссийских санкций.

"Предпочтений у нас нет. <...> При нынешнем президенте (Джо Байдене. – Прим. ред.), раскрутившем до предела спираль русофобии в США, наши страны балансируют на грани прямого военного столкновения", – подчеркнул Лавров.

Однако Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном, отметил министр, при условии, что американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности.

Тем временем кандидаты на должность лидера США Камала Харрис и Трамп продолжают набирать практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов. Так, в опросе от американской газеты Washington Post выяснилось, что 47% респондентов точно или вероятно поддержат кандидата от демократов Харрис и столько же выберут кандидата от республиканцев Трампа.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, так как действующий лидер США Байден отказался от переизбрания.

