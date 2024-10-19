Лавров считает, что РФ останется для США противником независимо от исхода выборов

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Россия останется для США если не врагом, то противником, вне зависимости от исхода президентских выборов в стране, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сайту "Аргументы и факты".

Вместе с тем российский министр прокомментировал заявления нынешнего президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой по поводу сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. По мнению Лаврова, эти слова американского лидера объясняются желанием заработать предвыборные очки для кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис.

Как заявлял Байден, США готовы к подобным переговорам не только с Россией, но также с Китаем и Северной Кореей. Президент Штатов указывал на необходимость продолжать добиваться того, чтобы весь мир был навсегда избавлен от ядерного оружия.

При этом встреча в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем, сообщали ранее в МИД РФ. В неформальную "ядерную пятерку" входят те страны, которые обладают ядерным арсеналом – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.