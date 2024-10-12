Песков назвал оскорбления Харрис в адрес Путина квинтэссенцией политики США

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Заявления вице-президента США Камалы Харрис оскорбительного характера, которые последовали сразу после подобных высказываний действующего лидера США Джо Байдена в адрес Владимира Путина, можно назвать квинтэссенцией американской модели международных отношений. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков для телеграм-канала журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру", – предположил он.

Песков также уточнил, что подобную модель международных отношений власти США пытаются навязывать всему миру, однако она все меньше нравится мировому большинству.

"В этом суть происходящего", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков утверждал, что оскорбительный лексикон в адрес Путина со стороны США является частью политической культуры американского истеблишмента.

В связи с этим он подчеркнул, что может выразить лишь сожаление, добавив, что американским политикам не хватает внутреннего чувства такта. При этом сам президент России никогда не позволяет себе оскорблять политиков, даже из недружественных стран, напомнил Песков.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

