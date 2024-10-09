Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина являются частью политической культуры США

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Оскорбительный лексикон в адрес Владимира Путина со стороны США является частью политической культуры американского истеблишмента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

"Здесь можно только выразить сожаление", – сказал Песков и отметил, что американским политикам не хватает внутреннего чувства такта.

При этом сам президент России никогда не позволяет себе оскорблять политиков, даже из недружественных стран, напомнил Песков. Так он отреагировал на высказывания вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес Путина.

Ранее Харрис раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа из-за якобы отправки им оборудования для тестов на COVID-19 Путину. Комментируя этот эпизод, вице-президент назвала российского лидера "диктатором-убийцей". Подобные высказывания являются неприемлемыми, отметили в посольстве РФ в Вашингтоне.

