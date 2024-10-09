Посольство РФ в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания Харрис о Путине

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Высказывания вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии США Камалы Харрис в адрес Владимира Путина являются неприемлемыми, передает пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

Отмечается, что Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за информации, которая приводится в книге журналиста Боба Вудворда Война. Там рассказывается, что якобы в разгар пандемии в 2020 году Трамп отправил президенту России оборудование для тестирования на COVID-19 в личных целях. Комментируя этот эпизод, Харрис назвала Путина "диктатором-убийцей".

В российском посольстве выразили возмущение подобными высказываниями вице-президента США.

"Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", – говорится в заявлении.

По мнению диппредставительства, из-за невозможности расправиться с РФ и нанести ей стратегическое поражение речевой аппарат правящих кругов Вашингтона "канализирует злость и оскорбительную риторику". В посольстве России также подчеркнули, что политика, проводимая российской стороной, основывается на ее национальных интересах.

"Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", – отмечено в заявлении.

Ранее Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с Путиным по Украине без участия Киева. Она также не стала однозначно отвечать на вопрос, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на предстоящих выборах. По ее словам, этот вопрос будет решаться, если и когда для этого придет время.