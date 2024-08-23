Харрис пообещала создать в США самую смертоносную армию в мире

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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах сделать так, чтобы у Штатов была самая смертоносная армия в мире. Об этом она объявила на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго.

"Как главнокомандующий я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и самая смертоносная боевая сила в мире", – приводит РИА Новости слова Харрис.

Она также пообещала на посту президента США решительно поддерживать Украину и союзников страны по НАТО.

Действующий вице-президент США заявила, что предстоящие в стране выборы главы государства станут одними из самых судьбоносных в американской истории.

Харрис ранее приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах. На должность вице-президента США будет баллотироваться губернатор от штата Миннесота Тим Уолц.

Основным соперником Харрис в рамках предвыборной гонки является кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Он неоднократно выступал с критикой в адрес Харрис. К примеру, он заявлял, что она имеет низкий уровень IQ и США не смогут восстановить величие, если она придет к власти.