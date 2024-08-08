Байден: не уверен в мирной передаче власти в США, если Трамп проиграет выборы

Фото: ТАСС/ABACA/Yuri Gripas

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в стране в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах президента в ноябре. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

"Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен", – сказал Байден в ответ на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года.

Байден также напомнил о заявлениях Трампа, что если тот проиграет, то "будет кровавая баня". По мнению действующего президента США, Трамп "именно это и имеет в виду".

Байден отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил нынешнего вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

В среду, 7 августа, в ходе митинга своих сторонников Харрис объявила, что официально стала кандидатом на роль главы государства от демократов.