Харрис объявила, что стала кандидатом в президенты США от демократов

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Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом в президенты от демократов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", – заявила она.

Харрис выступала вместе с губернатором штата Миннесота Тимом Уолцем, который ранее был объявлен кандидатом от демократов в вице-президенты. Она заявила, что теперь им предстоит проделать немало работы.

2 августа по итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.

Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с оппоненткой 4 сентября в Пенсильвании. Однако предвыборный штаб Харрис заявил о своем несогласии с этим решением, объяснив, что Харрис будет присутствовать на дебатах 10 сентября, чтобы обратиться к гражданам страны в прайм-там.

