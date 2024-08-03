Трамп договорился с телеканалом Fox News о дебатах с Харрис 4 сентября

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с оппоненткой от демократов Камалой Харрис 4 сентября в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще будет определен", – подчеркнул он.

Ранее по итогам онлайн-выборов вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.

Нынешний глава государства Джо Байден отказался от переизбрания на пост американского лидера в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

Позже Харрис официально заявила, что собирается участвовать в выборах на пост президента от Демократической партии. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.

