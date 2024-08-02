02 августа, 20:36Политика
Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на пост президента США
Фото: ТАСС/AP/Mat Otero
По итогам онлайн-выборов вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны, сообщил в письменном заявлении председатель Национального комитета партии (НКДП) Джейми Харрисон.
"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", – приводит ТАСС цитату из документа.
Нынешний глава государства Джо Байден отказался от переизбрания на пост американского лидера в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.
Позже Харрис официально заявила, что собирается участвовать в выборах на пост президента от Демократической партии. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.
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