31 июля, 11:46Политика
Трамп проигрывает Харрис в четырех колеблющихся штатах
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США Дональд Трамп пользуется меньшей поддержкой у избирателей, чем нынешний вице-президент Камала Харрис. Об этом говорят данные исследования Bloomberg и Morning Consult, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Опрос был проведен среди 5 тысяч избирателей из семи штатов в период с 24 по 28 июля.
Результаты опроса показали, что Трамп проигрывает Харрис в четырех колеблющихся штатах. Вице-президент опережает его в Аризоне (49 против 47%), Висконсине (50 против 47%), Мичигане (53 против 42%) и Неваде (47 против 45%). При этом голоса избирателей в штате Джорджия распределились между кандидатами одинаково – по 47% опрошенных.
Положительно настроены к Трампу избиратели в штатах Пенсильвания (50 против 46% у Харрис) и Северная Каролина (50 против 46%).
Согласно проведенному исследованию, Харрис в среднем поддерживают 48 против 47% у Трампа.
25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в выборах на пост президента. Политик разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.
До этого действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил ее в качестве своей замены. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.
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