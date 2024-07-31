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Экс-президент США Дональд Трамп пользуется меньшей поддержкой у избирателей, чем нынешний вице-президент Камала Харрис. Об этом говорят данные исследования Bloomberg и Morning Consult, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Опрос был проведен среди 5 тысяч избирателей из семи штатов в период с 24 по 28 июля.

Результаты опроса показали, что Трамп проигрывает Харрис в четырех колеблющихся штатах. Вице-президент опережает его в Аризоне (49 против 47%), Висконсине (50 против 47%), Мичигане (53 против 42%) и Неваде (47 против 45%). При этом голоса избирателей в штате Джорджия распределились между кандидатами одинаково – по 47% опрошенных.

Положительно настроены к Трампу избиратели в штатах Пенсильвания (50 против 46% у Харрис) и Северная Каролина (50 против 46%).

Согласно проведенному исследованию, Харрис в среднем поддерживают 48 против 47% у Трампа.

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в выборах на пост президента. Политик разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

До этого действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил ее в качестве своей замены. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.