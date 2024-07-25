Камала Харрис заявила о своем участии в выборах президента США

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Вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

Также политик разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.

Дебаты между экс-президентом США Трампом и Харрис намечены на 10 сентября. Как писала пресса, Трамп был против того, чтобы площадкой для мероприятия был канал ABC News, отдавая предпочтение Fox News. Позже он согласился на дебаты с Харрис на любой площадке.