ABC News: дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября

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Дебаты между кандидатами на пост президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Камалой Харрис запланированы на 10 сентября, сообщает ABC News.

Изначально, по данным СМИ, Трамп выступал против того, чтобы площадкой для мероприятия был этот канал, отдавая предпочтение Fox News. Однако позже он согласился на дебаты с Харрис на любой площадке. Политик был готов к тому, что придется участвовать не в одних дебатах, подчеркнули его сторонники.

Действующий американский лидер Джо Байден отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Кроме того, он пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Позже Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения своей кандидатуры на пост президента от демократической партии, и пообещала победить на выборах.

