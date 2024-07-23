Харрис заявила, что ее поддерживает достаточное для кандидата число демократов

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения своей кандидатуры на пост президента от демократической партии, и пообещала победить на выборах. Ее слова передает РИА Новости.

"Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию. <...> Мы выиграем эти выборы", – заявила она в ходе митинга сторонников в Милуоки.

В своем выступлении она выразила благодарность за поддержку действующему лидеру Штатов Джо Байдену, а также напомнила о его заслугах.

"Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока", – сказала Харрис.

Байден отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Кроме того, он пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Она набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах, которые пройдут в стране в ноябре.

Позже Харрис заручилась официальной поддержкой от главы демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса.