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23 июля, 20:44

Политика

Лидеры демократов в конгрессе поддержали кандидатуру Харрис

Фото: 123RF/sheilaf2002

Вице-президент США Камала Харрис заручилась официальной поддержкой в выдвижении своей кандидатуры на пост президента от лидеров демократов. Об этом сообщает ТАСС.

В ее пользу высказались глава демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.

Байден отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Кроме того, он пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Позже стало известно, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах, которые пройдут в стране в ноябре.

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