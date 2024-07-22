Песков заявил, что в Кремле пока не могут оценить Камалу Харрис

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Кремль пока не может оценить потенциальную кандидатуру на пост президента США нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис с точки зрения двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил это тем, что Россия не заметила ее вклада в отношения с Москвой. Вместе с тем заявления Харрис содержали достаточно недружественную по отношению к России риторику, отметил Песков. Однако каких-либо конкретных действий с ее стороны так и не последовало.

В свою очередь, американист Михаил Синельников-Оришак назвал Харрис лучшей заменой для действующего президента США Джо Байдена во время выборов нового главы государства с точки зрения узнаваемости.

"У нее есть сильные стороны: она неоднократно избиралась, является достаточно гибкой в политическом плане (со временем меняла свою позицию)", – отметил он в эфире радио КП.

Эксперт обратил внимание, что американский вице-президент редко выступает как самостоятельный политик и представляет собой "скорее тень Байдена".

Вместе с тем лидера Штатов после его заявления о выходе из предвыборной гонки могут начать воспринимать как "хромую утку", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Guardian.

Журналисты напомнили, что на этом фоне Байдену предстоит провести на посту американского президента и главнокомандующего еще полгода.

Издание также привело слова научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс, которая отметила, что "иностранные лидеры будут воспринимать его как человека, который собирается уходить". Она убеждена в том, что по этой причине главы других стран не будут склонны к обсуждению с ним каких-либо политических вопросов.

Байден отказался от переизбрания от Демократической партии 21 июля. При этом он подчеркнул, что намерен исполнять свои обязанности до конца президентского срока. В качестве своей замены глава государства поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов победить экс-лидра страны Дональда Трампа.

После этого Харрис отправила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию США. Предвыборная кампания вице-президента Штатов за несколько часов после запуска собрала свыше 46 миллионов долларов.

В свою очередь, Трамп заявил, что готов к участию в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов.