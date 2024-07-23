03:31Политика
Байден заявил, что будет поддерживать Харрис в ведении предвыборной кампании
Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh
Президент США Джо Байден заявил, что будет оказывать поддержку в ведении предвыборной кампании вице-президенту Камале Харрис. Об этом он сообщил по аудиосвязи на выступлении Харрис в предвыборном штабе демократов в штате Делавэр, передает ТАСС.
"Я знаю, что вчерашнее известие застало вас всех врасплох, и что вам было тяжело узнать об этом. Но это было правильное решение. Нужно понимать, что несмотря на смену имени в бюллетене, наши цели не изменились", – сказал он.
Байден заявил, что заражение коронавирусом заставило его уйти на изоляцию, однако подчеркнул, что "никуда не уходит". Он отметил, что его ожидают еще шесть месяцев президентского срока и подчеркнул, что намерен сделать за это время как можно больше в вопросах как внутренней, так и внешней политики.
Президент США отказался от переизбрания от демократической партии 21 июля. В качестве своей замены Байден поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов одержать верх над экс-президентом страны Дональдом Трампом.
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