Байден заявил, что будет поддерживать Харрис в ведении предвыборной кампании

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Президент США Джо Байден заявил, что будет оказывать поддержку в ведении предвыборной кампании вице-президенту Камале Харрис. Об этом он сообщил по аудиосвязи на выступлении Харрис в предвыборном штабе демократов в штате Делавэр, передает ТАСС.

"Я знаю, что вчерашнее известие застало вас всех врасплох, и что вам было тяжело узнать об этом. Но это было правильное решение. Нужно понимать, что несмотря на смену имени в бюллетене, наши цели не изменились", – сказал он.

Байден заявил, что заражение коронавирусом заставило его уйти на изоляцию, однако подчеркнул, что "никуда не уходит". Он отметил, что его ожидают еще шесть месяцев президентского срока и подчеркнул, что намерен сделать за это время как можно больше в вопросах как внутренней, так и внешней политики.

Президент США отказался от переизбрания от демократической партии 21 июля. В качестве своей замены Байден поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов одержать верх над экс-президентом страны Дональдом Трампом.