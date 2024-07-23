Пресс-секретарь Белого дома: Байден изначально считал Харрис готовой возглавить США

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Действующий американский лидер Джо Байден с начала своего президентства считал, что вице-президент Камала Харрис готова к тому, чтобы возглавить Соединенные Штаты. С таким заявлением в эфире ABC News выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден с первых дней поверил в управленческие способности Харрис. Этим и объясняется, почему именно ее кандидатуру он поддержал в качестве своей замены, подчеркнула Жан-Пьер. Байден уверен, что Харрис сможет возглавить кампанию демократов, добавила она.

Жан-Пьер также сделала акцент на том, что сейчас Байден остается на посту главы США и намерен довести работу до конца.

Байден отказался от переизбрания 21 июля. В качестве своей замены он предложил кандидатуру Харрис и пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Позже стало известно, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах, которые пройдут в стране в ноябре.

