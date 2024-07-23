WP: Байден выступит с речью, посвященной решению выйти из президентской гонки

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Действующий президент США Джо Байден планирует выступить с речью к нации в связи со своим недавним решением о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

Это станет первым публичным выступлением Байдена с момента его отказа от участия в президентской гонке. При этом детали готовящегося обращения пока не сообщаются.

Байден, представляющий Демократическую партию, отказался от переизбрания 21 июля. В качестве своей замены он предложил кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис и пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Параллельно стало известно, что Байден заразился коронавирусом после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент прошел вакцинацию и усиленную терапию. Он отправился в Делавэр на самоизоляцию и выполнял свою работу дистанционно.

В связи с этим появились домыслы о смерти Байдена. Так, ведущий канала Fox News Брэт Байер предположил, что президент США умер, так как о решении лидера не участвовать в предстоящих выборах говорилось только в его соцсетях. Он также потребовал, чтобы демократы предоставили доказательства, что с Байденом все в порядке.

