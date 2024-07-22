Американские журналисты подозревают, что Байден умер

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Ведущий канала Fox News Брэт Байер в социальной сети X предположил, что президент США Джо Байден умер. Журналист напомнил, что о решении лидера не участвовать в предстоящих выборах говорилось только в соцсети. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м", – отметил Байер.

Журналист потребовал, чтобы демократы предоставили доказательства, что с Байденом все в порядке. По его словам, действующий президент США не появлялся на публике более суток.

В свою очередь, коллега Байера Дана Перино заметила, что после того, как Байден последний раз выходил перед камерами, больше не было его свежих снимков.

Ранее Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в качестве своей замены.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что готов участвовать в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов.

В Кремле при этом не были удивлены решением американского лидера выйти из президентской гонки, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

