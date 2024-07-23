Команда Харрис заявила, что собрала на ее кампанию более 80 млн долларов за сутки

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Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис собрала 81 миллион долларов на кампанию по ее выдвижению за первые сутки после решения Харрис участвовать в президентской гонке. Об этом представитель команды Кевин Муньос сообщил в соцсети X.

"Команда Харрис собрала 81 миллион долларов в первые 24 часа, что является самым большим результатом за 24 часа в президентской истории", – написал он.

Нынешний президент США Джо Байден отказался от переизбрания от Демократической партии 21 июля. Он подчеркнул, что намерен исполнять свои обязанности до конца президентского срока, а в качестве своей замены поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов победить экс-лидера страны Дональда Трампа.

После этого Харрис отправила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию США.