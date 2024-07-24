24 июля, 10:16Политика
Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса
Фото: 123RF/buzzfuss
Вице-президент США и новый кандидат на должность президента Камала Харрис является марионеткой под управлением Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, заявил миллиардер и бизнесмен Илон Маск.
"Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", – цитирует телеканал "360" публикацию бизнесмеа в социальной сети X.
Таким образом он прокомментировал совместное фото Сороса-младшего с Харрис и сообщение о его поддержке в адрес кандидатуры вице-президента Штатов в рамках президентской гонки.
Предприниматель также отметил, что действующий американский лидер Джо Байден отказался от переизбрания из-за демократов, которые решили отдать должность президента "более послушной кукле".
При этом, по мнению Маска, республиканец и экс-президент США Дональд Трамп, в отличие от Харрис, не является чьей-либо марионеткой и способен на проведение государственной реформы.
В свою очередь, Трамп назвал американского миллиардера и бизнесмена выдающимся человеком. По словам экс-президента США, у него всегда были хорошие отношения с Маском.
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