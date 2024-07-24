Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса

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Вице-президент США и новый кандидат на должность президента Камала Харрис является марионеткой под управлением Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, заявил миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

"Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", – цитирует телеканал "360" публикацию бизнесмеа в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал совместное фото Сороса-младшего с Харрис и сообщение о его поддержке в адрес кандидатуры вице-президента Штатов в рамках президентской гонки.

Предприниматель также отметил, что действующий американский лидер Джо Байден отказался от переизбрания из-за демократов, которые решили отдать должность президента "более послушной кукле".

При этом, по мнению Маска, республиканец и экс-президент США Дональд Трамп, в отличие от Харрис, не является чьей-либо марионеткой и способен на проведение государственной реформы.

В свою очередь, Трамп назвал американского миллиардера и бизнесмена выдающимся человеком. По словам экс-президента США, у него всегда были хорошие отношения с Маском.