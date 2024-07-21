Трамп назвал Илона Маска выдающимся человеком

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком. Об этом он заявил во время митинга своих сторонников в Мичигане.

"Он выдающийся человек. Каждый раз, когда я ему звоню, он говорит: "У меня есть новая идея для ракеты, вам нужно это услышать", – приводит ТАСС слова Трампа.

По словам экс-президента США, у него всегда были хорошие отношения с Маском. Трамп также поделился, что был крайне впечатлен, когда несколько лет назад увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, которые в автоматическом режиме опускались на плавучую платформу.

По информации СМИ, Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Точная сумма пожертвования неизвестна, однако, согласно источникам журналистов, она значительна.

Кроме того, Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.

Действующий президент США Джо Байден обвинил Илона Маска в попытке "купить" президентские выборы 2024 года. По словам главы Белого дома, он устал от Маска и его "богатых друзей".