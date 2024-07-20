Маск призвал США отправить астронавтов на Марс

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал Соединенные Штаты Америки отправить астронавтов на Марс, чтобы добиться больших высот. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал пост NASA о 55-летии высадки американского космического корабля Apollo-11 на Луну.

Компания SpaceX Маска начала разработку и испытания прототипа космического корабля Starship, который сможет осуществлять пилотируемые миссии на Луну и Марс.

До этого американский бизнесмен заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".

В свою очередь, российские космонавты могут отправиться на Луну в период с 2031 по 2040 год. Об этом сказано в проекте дорожной карты освоения Луны.

В нем же говорится, что возведение самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. В дорожной карте указывается, что в это время ученые намерены осуществить "закрепление приоритета" России на Луне. Вместе с тем в 2041–2050 годах предполагается начало добычи и использования воды, в том числе кислорода.