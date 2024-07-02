"Роскосмос" анонсировал систему дистанционного зондирования Земли "Автограф"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Компания "Российские космические системы" и Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина создадут новую систему дистанционного зондирования Земли "Автограф", анонсировала пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

В состав группировки войдет до 72 аппаратов, которые расположат на высоте от 500 до 700 километров, что позволит наблюдать за планетой в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. При этом сами спутники "Пиксель-ВР" создадут на основе "Карат-200".

Государственная корпорация ранее утвердила генеральный график создания Российской орбитальной станции вплоть до 2033 года. Так, первый модуль запустят в 2027 году, а затем, до 2030-го, создадут ядро станции на основе первого и еще трех других модулей. С 2031 по 2033 годы орбитальную станцию расширят еще двумя модулями.

