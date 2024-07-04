Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе "Баром"

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Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".

Так он ответил на пост одного из пользователей социальной сети Х, который задал соответствующий вопрос.

Некоторые пользователи отреагировали на ответ Маска, начав предлагать свои варианты названия первого города бизнесмена на красной планете. Среди них прозвучали такие наименования, как "Илонград", "Илонвиль", "Маскелон", "Маскбург" и "Илонобад".

Маск до этого предупреждал, что вероятность глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта составляет от 10 до 20%.

Однако он призвал надеяться на лучшее и заявил о своей уверенности в том, что дальнейшие разработки в этой области приведут к изобилию, когда товары и услуги будут доступны каждому, а работа станет необязательной.

