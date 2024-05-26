Маск: управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего

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Оружие, которое управляется человеком, не подходит для будущих войн. Об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) написал американский предприниматель Илон Маск.

По его словам, такая методика устарела.

"Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, – устаревшие технологии", – отметил бизнесмен.

Ранее Маск поинтересовался у властей США, как должна выглядеть победа Украины в конфликте с Россией. Этими словам предприниматель отреагировал на отрывок из интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Киев желает победить в конфликте с РФ, а Вашингтон, в свою очередь, стремится поддержать Украину в этих усилиях.

До этого Маск заявил, что не будет поддерживать демократическую партию США. Он признал, что голосовал на предыдущих выборах за демократов, однако теперь, по его словам, Штатам необходимы республиканцы у власти.

